La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi

Da iltempo.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barilla e Alex Zanardi hanno avviato una collaborazione durata nel tempo, che ha coinvolto aspetti sportivi e sociali. La partnership ha superato il ruolo di semplice sponsorizzazione, puntando su valori come la resilienza e l'inclusione. Nel corso degli anni, questa collaborazione si è sviluppata attraverso iniziative e progetti condivisi, creando un legame che ha avuto un impatto anche sulla promozione di cause sociali.

è stata una partnership storica e profonda, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione. Testimonial e Valori: Barilla ha scelto Zanardi come ambasciatore nel mondo, in particolare per facilitare l'ingresso del marchio nel mercato statunitense, grazie alla sua immagine di sportivo tenace, amato e con forti valori familiari. Supporto Post-Incidente: Dopo il tragico incidente di Lausitz nel 2001, Barilla ha deciso di non interrompere il rapporto, ristrutturando il programma di sponsorizzazione per sostenere Zanardi nel suo percorso di rinascita e nella successiva carriera paralimpica.🔗 Leggi su Iltempo.it

la collaborazione tra barilla e alex zanardi
© Iltempo.it - La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi

Notizie correlate

La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione.

Barilla ricorda Alex Zanardi: "Un rapporto oltre lo sport, fondato su valori e resilienza"Una collaborazione “andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva”, trasformandosi in un legame profondo basato su valori condivisi,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Zanardi, con Barilla una partnership storica e profonda basata su valori di resilienza e inclusione; Zanardi, il ricordo di Paolo Barilla: la sua umanità motivava tutti; Barilla ricorda Alex Zanardi: Un rapporto oltre lo sport, fondato su valori e resilienza; Paolo Barilla: Alex Zanardi era magico. Dopo l’incidente del 2001 volai a prenderlo: salì la scaletta del jet con le braccia.

alex zanardi la collaborazione tra barillaLa collaborazione tra Barilla e Alex ZanardiLa collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda, che è andata ben oltre la semplice ... iltempo.it

alex zanardi la collaborazione tra barillaPaolo Barilla: Alex Zanardi era magico. Dopo l’incidente del 2001 volai a prenderlo: salì la scaletta del jet con le bracciaIl vicepresidente del colosso alimentare e amico del campione: Riusciva a creare un rapporto di empatia con chiunque gli si avvicinasse. È stato un gigante anche nel suo rifiuto del pietismo altrui ... quotidiano.net

Trova facilmente notizie e video collegati.