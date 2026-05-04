Barilla e Alex Zanardi hanno avviato una collaborazione durata nel tempo, che ha coinvolto aspetti sportivi e sociali. La partnership ha superato il ruolo di semplice sponsorizzazione, puntando su valori come la resilienza e l'inclusione. Nel corso degli anni, questa collaborazione si è sviluppata attraverso iniziative e progetti condivisi, creando un legame che ha avuto un impatto anche sulla promozione di cause sociali.

è stata una partnership storica e profonda, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione. Testimonial e Valori: Barilla ha scelto Zanardi come ambasciatore nel mondo, in particolare per facilitare l'ingresso del marchio nel mercato statunitense, grazie alla sua immagine di sportivo tenace, amato e con forti valori familiari. Supporto Post-Incidente: Dopo il tragico incidente di Lausitz nel 2001, Barilla ha deciso di non interrompere il rapporto, ristrutturando il programma di sponsorizzazione per sostenere Zanardi nel suo percorso di rinascita e nella successiva carriera paralimpica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi

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