La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda

Da liberoquotidiano.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni, la collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi si è distinta come un esempio di partnership duratura e significativa. La collaborazione ha superato il ruolo di semplice sponsorizzazione sportiva, coinvolgendo aspetti legati a valori come resilienza e inclusione. Questa relazione ha rappresentato un legame profondo tra l’azienda e l’atleta, andando oltre gli aspetti commerciali e assumendo un significato più ampio nel tempo.

, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione. Testimonial e Valori: Barilla ha scelto Zanardi come ambasciatore nel mondo, in particolare per facilitare l'ingresso del marchio nel mercato statunitense, grazie alla sua immagine di sportivo tenace, amato e con forti valori familiari. Supporto Post-Incidente: Dopo il tragico incidente di Lausitz nel 2001, Barilla ha deciso di non interrompere il rapporto, ristrutturando il programma di sponsorizzazione per sostenere Zanardi nel suo percorso di rinascita e nella successiva carriera paralimpica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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