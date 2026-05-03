La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda

Negli anni, la collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi si è distinta come un esempio di partnership duratura e significativa. La collaborazione ha superato il ruolo di semplice sponsorizzazione sportiva, coinvolgendo aspetti legati a valori come resilienza e inclusione. Questa relazione ha rappresentato un legame profondo tra l’azienda e l’atleta, andando oltre gli aspetti commerciali e assumendo un significato più ampio nel tempo.

, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione. Testimonial e Valori: Barilla ha scelto Zanardi come ambasciatore nel mondo, in particolare per facilitare l'ingresso del marchio nel mercato statunitense, grazie alla sua immagine di sportivo tenace, amato e con forti valori familiari. Supporto Post-Incidente: Dopo il tragico incidente di Lausitz nel 2001, Barilla ha deciso di non interrompere il rapporto, ristrutturando il programma di sponsorizzazione per sostenere Zanardi nel suo percorso di rinascita e nella successiva carriera paralimpica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda Notizie correlate Barilla ricorda Alex Zanardi: "Un rapporto oltre lo sport, fondato su valori e resilienza"Una collaborazione “andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva”, trasformandosi in un legame profondo basato su valori condivisi,... Leggi anche: Alex Zanardi, una vita tra successi, cadute e rinascite – FOTO Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zanardi, il ricordo di Paolo Barilla: la sua umanità motivava tutti; Barilla ricorda Alex Zanardi: Un rapporto oltre lo sport, fondato su valori e resilienza; Alex Zanardi ispira il mondo con il suo coraggio; Barilla Con Zanardi rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione. Zanardi, il ricordo di Paolo Barilla: la sua umanità motivava tuttiMilano, 2 mag. (askanews) – Alex è stato una persona capace di raggiungere i cuori di tante persone. La sua umanità motivava tutti noi a essere più tolleranti e ad affrontare ogni difficoltà con la p ... askanews.it Barilla Con Zanardi rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusionePARMA (ITALPRESS) - La collaborazione con Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva , trasformandosi in un rapporto basato ... msn.com Tg3. . Alex Zanardi era soprattutto capace di sorridere di se stesso, della sua condizione, che non era mai un peso ma piuttosto una sfida. Oggi il mondo dello sport lo ricorda con affetto. Noi lo ricordiamo attraverso alcune delle sue interviste più celebri, in cui l facebook Oggi salutiamo Alex Zanardi. Un uomo che ha trasformato ogni caduta in una ripartenza, ogni limite in una sfida, ogni vittoria in un messaggio per gli altri. Pilota, campione paralimpico, ma soprattutto esempio raro di forza, dignità e umanità. La sua lezione va x.com