Barilla ricorda Alex Zanardi | Un rapporto oltre lo sport fondato su valori e resilienza

Un ricordo speciale dedicato a Alex Zanardi, con una riflessione sulla collaborazione tra l’azienda e l’atleta. La partnership ha superato la semplice sponsorizzazione sportiva, diventando un legame che si fonda su principi di valori condivisi, resistenza e inclusione. La relazione è stata caratterizzata da un impegno comune che ha attraversato il mondo dello sport e ha toccato aspetti più profondi di solidarietà e determinazione.

Una collaborazione “andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva”, trasformandosi in un legame profondo basato su valori condivisi, resilienza e inclusione. Così Barilla ricorda il rapporto con Alex Zanardi, figura simbolo dello sport e della capacità di rinascita.In una nota, l’azienda.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, Bebe Vio: “Mi hai dato la forza per ripartire”Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, ex pilota e straordinario atleta paralimpico scomparso all’età di 59 anni. Leggi anche: Alex Zanardi, il ct abruzzese Addesi lo ricorda: “Un amico vero, correremo per lui” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Barilla ricorda Alex Zanardi: Un rapporto oltre lo sport, fondato su valori e resilienza; Zanardi, il ricordo di Paolo Barilla: la sua umanità motivava tutti; Alex Zanardi ispira il mondo con il suo coraggio; Barilla: Zanardi sapeva parlare ai nonni e ai bambini con un linguaggio universale. E' morto Alex Zanardi, omaggio all'eroe che sorpassò paura e pietàBolognese, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Gioc ... ansa.it Dalla Serie A alla Formula 1: lo sport osserva un minuto di silenzio per Alex ZanardiIl Coni ha disposto che in tutte le manifestazioni sportive del weekend e a qualunque livello venga osservato un momento di raccoglimento in memoria dell'atleta scomparso: i dettagli ... corrieredellosport.it Il Giornale. . Addio ad Alex Zanardi, la polemica del Primo Maggio, Trump dichiara guerra all’Europa La prima pagina del Giornale in edicola oggi - facebook.com facebook Alex Zanardi, addio al campione che vinse due volte: viaggio del paese che lo saluta in silenzio x.com