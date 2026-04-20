Varenna nella top 30 per le vacanze fra i piccoli borghi italiani

Varenna si inserisce nella classifica dei trenta piccoli borghi italiani più visitati come meta per le vacanze. Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento delle persone che scelgono di trascorrere le ferie in questi centri meno grandi, preferendoli alle grandi città. Questa tendenza vede coinvolti vari piccoli centri del Paese, che attirano visitatori in cerca di atmosfere più tranquille e autentiche.

Varenna entra nella top 30 dei piccoli borghi più gettonati d'Italia per una vacanza.Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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