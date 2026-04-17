Small Cities 2026 | i top 30 piccoli centri italiani più gettonati tra i primi tre anche Amalfi

Nel 2026, tra i trenta piccoli centri italiani più frequentati, si trovano anche alcune località molto note, come Amalfi. La tendenza a scegliere vacanze in città di dimensioni ridotte sta crescendo, con molti turisti che preferiscono scoprire angoli meno affollati rispetto alle grandi metropoli. In Italia, i piccoli centri offrono paesaggi suggestivi e atmosfere autentiche, rappresentando una scelta sempre più diffusa tra chi cerca un’esperienza diversa.

Sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Holidu, portale di prenotazione di case e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

TOP 5 des villages français : patrimoine, légendes et traditions - MG

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It’s 7:00 PM in a small Italian town. The heat of the day is fading, and suddenly, the streets fill with people. They aren't rushing anywhere; they are just... walking. Dressing up a bit, greeting neighbors, and enjoying the evening air. Do you know what this Ita facebook