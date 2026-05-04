La Marina pakistana ha recentemente ricevuto il primo sottomarino d'attacco di classe Hangor, costruito in Cina, segnando un passo importante nella collaborazione tra i due paesi nel settore della difesa. La consegna di questa unità sott’acqua, parte di un accordo tra le forze armate di entrambe le nazioni, si inserisce in un più ampio rafforzamento delle relazioni militari e tecnologiche. La presenza di sottomarini avanzati di origine cinese rappresenta un elemento di attenzione nella regione.

La Marina pakistana ha appena ricevuto il primo sottomarino d'attacco di classe Hangor, costruito in Cina, nell'ambito di un'intensificazione della cooperazione in materia di difesa tra Pechino e Islamabad. Con questa mossa, infatti, il Dragone rafforza il proprio ruolo di partner militare di riferimento per il Pakistan, sempre più centrale nella diplomazia in Medio Oriente, mentre quest’ultimo Paese effettua un salto di qualità nelle proprie capacità militari. Anche e soprattutto nella sua intensa rivalità con l’India. La mossa della Cina. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, la Marina pakistana ha ufficialmente commissionato il primo sottomarino d’attacco della classe Hangor nel corso di una cerimonia tenutasi a Sanya, sull’isola di Hainan.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina “sposta” i sottomarini avanzati: cosa può fare il PNS/M Hangor

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