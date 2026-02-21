La Cina sposta i tank | cosa succede in Asia

La Cina ha recentemente trasferito nuovi veicoli blindati in Asia, rafforzando così la presenza militare nella regione. Questa mossa mira a stabilizzare le alleanze regionali e a consolidare il proprio ruolo strategico. Le consegne di tank sono avvenute in diversi Paesi, tra cui alcuni vicini, e stanno suscitando attenzione tra gli analisti. La decisione ha già attirato l’interesse delle potenze confinanti, che monitorano attentamente ogni passo.

© Ilgiornale.it - La Cina "sposta" i tank: cosa succede in Asia

La Cina continua a consolidare la propria influenza militare in Asia. In che modo? Attraverso la fornitura di veicoli corazzati avanzati ai vari Paesi della regione. L’ultimo esempio arriva dal Bangladesh, che ha ricevuto un nuovo lotto di carri armati leggeri VT-5 prodotti da Pechino, ampliando così un reparto già equipaggiato con 44 veicoli. Questi mezzi, noti anche come Type 15 nella versione export, combinano mobilità elevata e potenza di fuoco grazie a un cannone da 105 mm capace di affrontare bersagli corazzati moderni. La scelta di investire in carri leggeri riflette la necessità di operare in terreni difficili, dove i mezzi più pesanti incontrano problemi logistici o di mobilità, come aree fluviali, terreni morbidi o regioni con infrastrutture limitate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it “Isole come portaerei”: cosa succede in AsiaL’Indonesia annuncia un progetto ambizioso: trasformare alcune autostrade a pedaggio in piste di emergenza per i caccia, sfruttando le strade come vere e proprie portaerei terrestri, per rafforzare la propria presenza militare nell’arcipelago. Caccia italiani in Asia: cosa succede gli M-346FL’Italia rafforza la sua presenza in Asia-Pacifico con una novità importante. The Philippines Military Power 2025 — How Strong Is It Really Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Cina sposta i tank: cosa succede in Asia; Oro, argento, metalli: il baricentro si sposta a Est. Perché l’Asia ora detta prezzi e volatilità; La Cina vieterà i display touchscreen in auto. Torneranno i pulsanti fisici; In Cina l’intelligenza artificiale sta entrando nei controlli ambientali delle città. Touch screen pericolosi in auto, la Cina impone il ritorno dei tasti fisiciObiettivo ridurre le distrazioni e aumentare la sicurezza, segnando la fine del minimalismo full-touch criticato da molti ... ilsole24ore.com La Cina sposta il DF-27: cosa può fare il missile ipersonico del DragoneNei giorni scorsi è apparsa sui social cinesi l'immagine di un sistema missilistico balistico mobile, che gli esperti ipotizzano essere collegato al programma ipersonico a lungo raggio DF-27 di ... ilgiornale.it Oggi torna la rubrica "Spazio all'Oriente", che da questo mese si sposta ufficialmente al giorno 20 del mese. Passato il capodanno lunare, la #Cina si prepara per un anno fra i più importanti di sempre per il suo settore spaziale, fra razzi riutilizzabili e nuove ca x.com Dopo l’Europa, lo sguardo si sposta su Cina e Nord America. I dati sull’inflazione raccontano traiettorie diverse: Pechino prova a lasciarsi alle spalle la fase più debole dei prezzi, mentre Stati Uniti e Canada restano su livelli più stabili, con segnali di rallentam - facebook.com facebook