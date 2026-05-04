La storia di Isabel Allende, tratta dal suo romanzo La Casa degli Spiriti, verrà adattata in una serie tv. Per la prima volta, il racconto sarà disponibile in lingua spagnola e in formato televisivo. La produzione mira a portare al pubblico un’interpretazione diversa del romanzo, che affronta le dinamiche di più generazioni familiari. La serie rappresenta un’occasione per rivivere la narrazione attraverso un mezzo diverso rispetto al libro originale.

Alfonso Herrera e Nicole Wallace interpretano rispettivamente Esteban Trueba e Clara del Valle (nella versione giovane adulta), i personaggi attorno ai quali è costruito tutto il romanzo. Il primo è un violento proprietario terriero che cerca di fare fortuna anche in politica, la seconda è una donna dagli eccezionali poteri di preveggenza, una figura femminista ante litteram che agisce e si muove in un Cile ancora troppo arretrato e patriarcale. I due si sposano, ma presto si intuisce che sono due mondi destinati a collidere. «Esteban è un personaggio difficile da interpretare», ci racconta Herrera quando lo incontriamo, «Ha commesso molte atrocità e la prima tentazione è stata quella di giudicarlo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Casa degli Spiriti di Isabel Allende diventa una serie: «Ogni generazione trasgredisce un po’ di più»

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