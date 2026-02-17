‘La casa degli spiriti’ | arriva la serie tv basata sul romanzo di Isabel Allende

Isabel Allende ha portato sullo schermo il suo romanzo più famoso, e questa volta la causa è la voglia di far conoscere la storia a un pubblico più vasto. La serie TV, che si basa sul suo libro “La casa degli spiriti”, sarà trasmessa in tutto il mondo dopo aver debuttato al Festival del Cinema di Berlino. La produzione, molto attesa, promette di portare sul piccolo schermo le atmosfere intense e i personaggi complessi del romanzo.

L'attesissimo adattamento del celebre romanzo di Isabel Allende sarà disponibile in tutto il mondo dopo il debutto al Festival del Cinema di Berlino. La casa degli spiriti sarà una serie tv prodotta da FilmNation Entertainment, la società pluripremiata agli Oscar che ha realizzato Anora e Conclave. La serie tv avrà tutti gli ingredienti principali per quel meraviglioso e intenso romanzo che ha fatto sognare, prima con il nucleo letterario e poi con il celebre adattamento cinematografico del 1993.