Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale de La casa degli spiriti, il primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di Isabel Allende. La serie debutterà il 29 aprile con i primi tre episodi, seguiti da nuove puntate ogni settimana fino al finale di stagione del 13 maggio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Basata sul romanzo di Isabel Allende, acclamato a livello internazionale, La casa degli spiriti è una saga familiare in otto episodi che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “La casa degli spiriti”: Prime svela il trailer ufficiale della serie tratta dal romanzo di Isabel Allende

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