Una candidata di Avs si è scusata pubblicamente dopo aver descritto un raduno degli Alpini come una “pagliacciata”, aggiungendo altri insulti nei confronti dei militari. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra gli esponenti politici, con molte reazioni contrasting. La frase ha generato discussioni sulla rappresentazione e sul rispetto verso le forze armate. La candidata ha chiarito di aver usato un linguaggio inappropriato, chiedendo scusa per le parole pronunciate.

Il raduno degli “alpini” descritto come pagliacciata con una serie di altri insulti nei confronti degli appartenenti al corpo militare. Così Lorena Lucattini, candidata di Avs al Comune di Genova e funzionaria del tribunale di Genova, si era espressa sui social per criticare l’adunata del prossimo weekend nella città della Lanterna, parole che non sono passate inosservate e che hanno sollevato una forte polemica, al punto che Lucattini si è sentita in obbligo di scusarsi. L’ha fatto con una lunga lettera inviata all’Associazione Nazionale Alpini, nella quale spiega la sua posizione sull’adunata. “Con questa mia intendo esprimere le mie scuse circa l'uso improprio del termine ‘pagliacciata’ utilizzato per lamentarmi dei disagi che i cittadini genovesi potrebbero subire nei giorni dall'8 al 10 maggio p.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La candidata di Avs si scusa con gli Alpini: “Pagliacciata? Uso improprio del termine”

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