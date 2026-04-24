Alpini una pagliacciata Bufera sull' ex candidata e AVS prende le distanze | Non è la nostra linea

Dopo le polemiche scatenate da un post sui social di un'ex candidata in consiglio comunale, l’Associazione dei Valori Sociali (AVS) di Genova ha ufficialmente preso le distanze. La candidata aveva commentato negativamente il Raduno degli Alpini previsto nella città nel maggio 2026, definendolo una “pagliacciata”. L’associazione ha chiarito che quella posizione non rappresenta la loro linea ufficiale e ha condannato i commenti dell’ex candidata.

Dopo la bufera, Avs Genova è intervenuta per prendere le distanze dal post social dell'ex candidata in consiglio comunale Lorena Lucattini sul Raduno degli Alpini in programma a Genova dall'8 al 10 maggio 2026. Il post social di LucattiniLucattini aveva scritto: “Ci siamo ereditati questa.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “Il raduno degli Alpini? Una pagliacciata”. Bufera sulla candidata di Avs a Genova“Ci siamo ereditati questa pagliacciata del raduno degli Alpini, che ci occupano scuole e palestre, almeno si pagassero gli alberghi! Bloccano una... "Adunata Alpini, una pagliacciata che blocca la città": bufera sul post dell'ex candidataUn'altra polemica sull'Adunata Nazionale degli Alpini sta animando Facebook in queste ore, a causa di un post che scatenato un aspro scontro politico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Adunata Alpini, una pagliacciata che blocca la città: bufera sul post dell'ex candidata; Il raduno degli Alpini è una pagliacciata, bufera su esponente Avs; Alpini, una pagliacciata. Bufera sull'ex candidata e AVS prende le distanze: Non è la nostra linea; Una pagliacciata. La candidata di Avs a Genova vuole cacciare gli Alpini. Il raduno degli Alpini è una pagliacciata, bufera su esponente AvsIl raduno degli Alpini è una pagliacciata, bufera su esponente Avs ... msn.com L’insulto agli alpini della funzionaria rossa candidata Avs: bevono e sporcano. E scoppia la buferaLorena Lucattini, funzionaria alla procura di Genova, ha aspramente criticato l’adunata che si terrà a partire dall’8 maggio ... msn.com Gli avvocati rossi bloccano i rimpatri ”Bevono e sporcano”, Alpini infangati L’Europa promuove il modello Albania sui Cpr Guerra in Iran: 1 maggio data chiave La prima pagina del Giornale in edicola x.com A Cislago storia e canti alpini accompagnano il racconto del Beato Don Carlo Gnocchi - facebook.com facebook