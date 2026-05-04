La Bologna che cambia e ci cambia

Torna Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a inchieste, focus e approfondimenti sulla città. Questa rubrica si concentra sulle trasformazioni in atto a Bologna e su come queste influenzano la vita quotidiana dei cittadini. Attraverso articoli e servizi, vengono analizzati aspetti diversi del cambiamento urbano, con un’attenzione particolare ai temi più rilevanti e alle questioni che coinvolgono direttamente la comunità locale.