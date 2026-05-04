La Bologna che cambia e ci cambia
Torna Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a inchieste, focus e approfondimenti sulla città. Questa rubrica si concentra sulle trasformazioni in atto a Bologna e su come queste influenzano la vita quotidiana dei cittadini. Attraverso articoli e servizi, vengono analizzati aspetti diversi del cambiamento urbano, con un’attenzione particolare ai temi più rilevanti e alle questioni che coinvolgono direttamente la comunità locale.
Torna l'appuntamento con Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a inchieste, focus e approfondimenti. Stavolta il filo conduttore è la trasformazione: quella della città e, di pari passo, di chi la vive.Dopo l'inchiesta sui ‘padroni’ del Quadrilatero, nei giorni scorsi siamo tornati a.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La cotoletta alla bolognese di Al Cambio
Notizie correlate
Trump e Gesù, lui ci riprova: l’ultimo post che provoca il Vaticano. La reazione dei fan Maga stavolta cambia – I memeDonald Trump torna a provocare sui social con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae accanto a Gesù, il quale lo abbraccia...
Il mercato del venerdì cambia "casa" per due settimane: dove si spostano i banchi e come cambia la viabilitàIl mercato si svilupperà in corso Porta Reno, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola e piazza Castello, dalle 7 alle 13.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: La Bologna che cambia e ci cambia; Limite 30 km/h in città: dove si applica, le sanzioni e cosa cambia; È morta Anna Hilbe di Libri Liberi, il negozio dove i libri non si comprano né si vendono; Bologna Wine Week 2026: cosa cambia per la quarta edizione.
Torna la Bologna Wine Week 2026: quattro giorni dedicati al vino nel cuore della città50 cantine da tutta Italia per 4 giorni tra degustazioni, masterclass e musica: ecco cosa cambia nella Bologna Wine Week 2026, in programma a Palazzo Isolani. gazzettadelgusto.it
Fiera del Levante, si cambia la gestione a «Bologna fiere»Approvato all’unanimità dal Consiglio generale (vi siedono gli enti fondatori) il mandato a redigere il contratto e ad effettuare il confronto per la definizione del passaggio della gestione degli ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Volo Bologna-Trapani fermo per guasto: passeggeri trasbordati nella notte #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Sassari perde 80-73 contro la Virus Bologna e retrocede in Serie A2 x.com