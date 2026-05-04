Quest’estate 2026 vede il ritorno delle Birkenstock con un nuovo stile, chiamato “da bambolina”. Si tratta di due modelli open-toe, rivisitati in chiave romantica, ideali per i primi outfit della stagione. Il marchio è conosciuto per un design che si rivolge a tutti, senza differenze di genere, con linee pulite ispirate all’architettura brutalista. La tendenza si fa notare tra le scarpe più indossate della stagione.

Due classici open-toe (in versione romantica) perfetti per i primi look estivi . BIRKENSTOCK è da sempre riconosciuta per un linguaggio di design gender-neutral, guidato dall’estetica pulita dell’architettura brutalista. Con il nuovo lancio SPRING PACK, il brand formula oggi uno statement che celebra la femminilità, puntando a ispirare un pubblico che ricerca leggerezza e giocosità. I due classici open-toe con il leggendario plantare al centro – FLORIDA, il celebre sandalo a tre cinturini di BIRKENSTOCK, e GIZEH, il modello infradito più iconico – vengono reinterpretati con nuovi colori e delicati dettagli floreali. Uno sguardo all’archivio:...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La Birkenstock “da bambolina” è il nuovo trend dell’estate 2026

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