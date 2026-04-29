Nel 2026, il marchio di calzature ha annunciato il lancio della sua prima linea di smalti per unghie, ampliando così la propria offerta di prodotti. Questa novità rappresenta un passo nel tentativo di diversificare le proprie collezioni, seguendo la tendenza di molti brand di espandersi oltre il settore principale. La linea di smalti è stata presentata come una proposta estiva, con attenzione alle tendenze di stagione.

Se c’è una cosa che il fashion system ha capito nel 2026 è questa: nessun brand vuole più fermarsi a una sola categoria. E infatti dopo aver dominato il mondo delle ugly sandal diventate improvvisamente chic, Birkenstock adesso entra ufficialmente anche nel beauty. Sì, Birkenstock ha lanciato la sua prima linea di smalti, Birkenstock Care Essential. Sì, hai capito bene. Il brand dei sandali Arizona, delle Boston clogs e dell’estetica crunchy-girl-approved ha appena lanciato la sua prima collezione di smalti. E surprisingly? Ha perfettamente senso. Perché l’idea dietro la nuova linea BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALS è molto chiara: trasformare i piedi da semplice dettaglio a vero accessorio fashion.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Birkenstock lancia la sua prima linea di smalti (e potrebbero essere i più cool dell’estate)

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