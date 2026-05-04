La Biennale 2026 si allarga | 101 nazioni anche le Seychelles Ma l' Iran è in dubbio

La Biennale di Venezia 2026 vedrà la partecipazione di 101 paesi, tra cui le Seychelles. È stata annunciata ufficialmente questa adesione, mentre si continua a monitorare la posizione dell’Iran, la cui presenza resta ancora incerta. La mostra si conferma così come un evento internazionale con una rappresentanza molto ampia, coinvolgendo nazioni di diversi continenti. La lista definitiva delle partecipanti sarà comunicata nei prossimi mesi.

La Biennale di Venezia comunica oggi 4 maggio che la Repubblica delle Seychelles sarà presente alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh, che apre sabato 9 maggio, aggiungendosi alla lista ufficiale delle Partecipazioni nazionali, che raggiungono pertanto il numero.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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