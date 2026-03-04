Alla Biennale 2026 parteciperanno 99 nazioni | per sette è la prima volta

Alla Biennale di Venezia del 2026 parteciperanno 99 nazioni, di cui sette faranno il loro debutto. La fondazione che organizza l’evento ha annunciato questa mattina che la 61esima Esposizione Internazionale d’Arte, intitolata In Minor Keys e curata da Koyo Kouoh, si svolgerà con 99 partecipazioni nazionali e 31 eventi collaterali. La mostra si terrà nell’arco di diversi mesi.

Torna la Russia, ci saranno Israele (all'Arsenale) e Iran. La Biennale anticipa le polemiche: «Esclusa qualsiasi forma di chiusura o di censura della cultura e dell’arte». Galles e Scozia partecipano come eventi collaterali Questa mattina La Biennale di Venezia, fondazione che organizza la 61. Esposizione Internazionale d’Arte - In Minor Keys di Koyo Kouoh -, o Biennale Arte 2026, ha comunicato che in questa edizione ci saranno 99 partecipazioni nazionali e 31 eventi collaterali. Sette Paesi sono presenti per la prima volta alla Biennale Arte: Guinea, Guinea Equatoriale, Nauru, Qatar, Sierra Leone, Somalia, Vietnam. Partecipa per la prima volta con un proprio padiglione El Salvador. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Ring doorbell bundle a $99.99 prima che spariscaquesto pacchetto promozionale unisce la batteria della ring battery doorbell con la ring outdoor cam plus, offrendo una soluzione di sicurezza... Leggi anche: Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche la Russia Contenuti utili per approfondire Alla Biennale. Temi più discussi: Biennale di Venezia 2026, ecco gli artisti invitati: nessun italiano in lista; Il nuovo bando del programma Biennale College Interno; 20 / 24 marzo torna con l’edizione 2026 la Biennale Milano-Art Expo - POLITICAdeMENTE; Il padiglione russo alla Biennale di Venezia riaprirà quest’anno. Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche la RussiaLa delegazione nazionale torna ai Giardini dopo cinque anni, nel suo padiglione. Nessun commento dalla Fondazione, che nel 2022 aveva dichiarato di non volere collaborazioni con lo stato russo fino al ... veneziatoday.it Biennale di Venezia, l’isola più piccola al mondo avrà il suo primo padiglioneLa Repubblica di Nauru presenta per la prima volta un padiglione nazionale alla Biennale di Venezia 2026, con dieci artisti internazionali ... exibart.com Perché non ci saranno artisti italiani alla Biennale di Venezia x.com Sono stati annunciati i nomi degli invitati alla Biennale di Venezia 2026. Centoundici artisti chiamati a rappresentare il mondo In minor keys come indicato... facebook