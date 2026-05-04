la bassotto fest torna a popolare e colorare vicopisano

Il borgo di Vicopisano si prepara a ospitare nuovamente la “Bassotto Fest” il 4 maggio 2026. Durante la giornata, decine di bassotti si muoveranno tra le vie del centro, attirando l’attenzione dei visitatori. L’evento vede la partecipazione di numerosi proprietari e appassionati che porteranno i loro cani per mostrare il loro caratteristico passo e il loro aspetto distintivo. La manifestazione si svolgerà secondo le disposizioni vigenti in materia di eventi pubblici.

Vicopisano (PI), 4 maggio 2026 – La “Bassotto Fest” torna a Vicopisano. Decine e decine di bassotti animeranno le vie del borgo con il loro simpatico incedere. Sarà una giornata all’insegna della convivialità, dell’amore per i bassotti e della scoperta del territorio: domenica 10 maggio torna il Raduno Diengel’s, appuntamento ormai atteso da appassionati e famiglie provenienti da tutta Italia. L’evento, aperto a tutti, si svolge a Vicopisano con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e un programma ricco di attività pensate per valorizzare il legame speciale con questi meravigliosi cani e la conoscenza del territorio. Il ritrovo è previsto presso la scuola pubblica di Vicopisano, da cui partirà la tradizionale passeggiata guidata dal professor Giovanni Ranieri Fascetti, profondo conoscitore della storia e delle tradizioni locali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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