Durante il festival Coachella, è stato notato un dettaglio che ha attirato l’attenzione: un portachiavi a forma di bassotto appeso alla mini bag di una celebrità. Questo accessorio ha riacceso la tendenza del bassotto, che negli ultimi tempi ha conquistato anche il mondo della moda. La presenza di questo particolare elemento si inserisce in un contesto di look curati nei minimi dettagli, mantenendo comunque un’apparenza spontanea.

C’è un’arte sottile nel far sembrare puramente casual un look studiato millimetro per millimetro, e l’ultima edizione del Coachella ha appena incoronato la sua indiscussa musa. Sotto il sole implacabile della California, dove gli eccessi stilistici spesso sfociano nel cliché, Kendall Jenner ha ridefinito le coordinate del fascino da festival. Niente frange e coroncine di fiori (trite ritrite!): il 2026 segna il trionfo di un purismo estetico assoluto, interrotto solo da un vezzo ironico che sta già ridisegnando le regole dell’accessorio di lusso. Visualizza questo post su Instagram Il look in questione? Un total white dall’allure fresca e impalpabile, composto da micro-shorts in denim e un top candido.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Avvistato il portachiavi-bassotto appeso alla mini bag di Kendall Jenner. E torna la bassotto mania

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