' Bassotto Fest' a Vicopisano con passeggiata nel borgo

A Vicopisano si svolge di nuovo il “Bassotto Fest”, un evento che porta nel borgo numerosi cani di questa razza. Durante la giornata, i bassotti cammineranno nelle vie del centro storico, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione coinvolge diversi proprietari e appassionati, creando un’atmosfera vivace e colorata nel cuore del paese. La passeggiata nel borgo rappresenta il momento centrale dell’evento.

La “Bassotto Fest” torna a Vicopisano. Decine e decine di bassotti animeranno le vie del borgo con il loro simpatico incedere. Sarà una giornata all’insegna della convivialità, dell’amore per i bassotti e della scoperta del territorio: domenica 10 maggio torna il Raduno Diengel’s, appuntamento.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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