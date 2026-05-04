La squadra di pallavolo di Perugia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio della palleggiatrice Cecilia Nicolini, confermando le intenzioni di rafforzare il roster per la prossima stagione di serie A2 femminile. La società ha comunicato che sta lavorando per ricostruire la squadra in vista delle sfide future, con diversi movimenti di mercato già resi noti negli ultimi giorni. La campagna di rafforzamento prosegue con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica.

PERUGIA – Vengono rivelate progressivamente le operazioni di mercato per la prossima stagione di serie A2 femminile, arriva un’altra conferma delle anticipazioni fatte nelle settimane scorse alla Bartoccini Mc Restauri Perugia. Il terzo ingaggio ufficiale delle magliette nere è quello della palleggiatrice Cecilia Nicolini (nella foto) che è stata prelevata da San Giovanni in Marignano (A1). "Sono felicissima di essere qui – ha detto l’atleta – Perugia ha rappresentato la prima scelta. Le premesse sono ottime, non vedo l’ora di iniziare. Sono una giocatrice di cuore, spero di portare la mia grinta e la mia leadership e di metterla a disposizione delle compagne di squadra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Bartoccini costruisce la squadra per risalire. Presa anche la palleggiatrice Cecilia Nicolini

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