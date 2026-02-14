Spal il patto di ferro con squadra e staff Cena al gran completo | non si molla la presa

La Spal ha organizzato una cena con tutto il team e lo staff, per rafforzare la coesione e prepararsi al meglio per le ultime partite. Durante l'incontro, i giocatori e i collaboratori hanno condiviso momenti di confronto e hanno deciso di mantenere alta la concentrazione, consapevoli dell'importanza di restare uniti. La serata si è svolta nel ristorante Le Querce, dove hanno mangiato insieme e rinnovato la volontà di non mollare.

Una cena a Le Querce per cementare il gruppo e magari stringere un patto di ferro per il finale di stagione. Giovedì sera la Spal si è ritrovata nel locale di via Gramicia al gran completo, e davanti a una pizza giocatori e staff tecnico hanno ribadito il concetto: il primo posto è lontano e la promozione diretta una montagna da scalare, ma guai a gettare la spugna. Per la prima volta da quando è arrivato a Ferrara per sostituire Di Benedetto, mister Parlato ha avuto la possibilità di preparare la partita (in programma domani alle 14,30 a Forlì contro il Cava Ronco) nel corso di una settimana standard di lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, il patto di ferro con squadra e staff. Cena al gran completo: non si molla la presa Supercoppa Italiana Inter, svelata la data di partenza di squadra e staff per Riyadh: anticipata la cena di natale Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026 L’Italia ha annunciato i convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg dal 16 al 18 gennaio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Alla SPAL fanno bene a dire di crederci, solo che i numeri non credono in loro. Alla SPAL fanno bene a dire di crederci, solo che i numeri non credono in loroCon 11 partite rimaste da giocare e 9 punti da recuperare (per arrivare primi da soli) in casa SPAL si continua a ribadire che è ancora possibile mettere il musetto davanti, compiendo una rimonta sul ... lospallino.com Spal, la prima di Parlato è una finale. Col Nibbiano un’altra strada per la DAlle 15 a Correggio contro i piacentini (imbattuti nel loro girone) la Spal vuole proseguire il cammino in Coppa ... ilrestodelcarlino.it