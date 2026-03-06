Un uomo di 61 anni è stato arrestato ad Acireale dopo aver aggredito il compagno dell'ex in una pizzeria. L'arresto avviene su disposizione della Procura, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. L'episodio si è verificato nel locale, dove sono intervenuti le forze dell'ordine per fermare l'aggressore. La vicenda è ora al centro delle indagini in corso.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura, al termine delle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale. Gli elementi raccolti dagli investigatori, allo stato attuale delle indagini e in attesa delle fasi processuali successive, indicherebbero il coinvolgimento dell’uomo nei fatti contestati. La violenza non si sarebbe fermata lì. L’aggressore avrebbe infatti continuato a colpire la vittima, già a terra, utilizzando un piatto della pizza, arrivando poi a rovesciargli addosso il tavolo. Alcuni clienti presenti nel locale sono intervenuti per prestare aiuto alla vittima e bloccare l’aggressore, riuscendo a fermarlo e a evitare conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggredisce il compagno della ex in una pizzeria ad Acireale: arrestato 61enne

