Curling si scioglie il Team Constantini | È tempo di aprire un nuovo capitolo

Il Team Costantini di curling femminile ha annunciato la fine della propria attività. La squadra, attiva negli ultimi anni, ha deciso di chiudere la propria esperienza e di aprire un nuovo capitolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la conclusione di un percorso che ha coinvolto diverse giocatrici e ha avuto un ruolo significativo nel panorama italiano del curling.

È ufficialmente finita l’esperienza del Team Costantini, la squadra che negli ultimi anni ha scritto pagine importanti per il curling femminile italiano. L‘annuncio è arrivato nella serata di ieri attraverso un comunicato pubblicato sui social del team, che ha confermato la decisione di intraprendere strade diverse dopo un quadriennio ricco di risultati e momenti significativi. Il gruppo composto da Stefania Costantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis chiude così il proprio percorso comunque. Nel messaggio diffuso sui social, la squadra ha ricordato anni di impegno, crescita e traguardi straordinari, ringraziando sponsor, famiglie e tutte le persone che hanno accompagnato il cammino.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Curling, il Team Retornaz si scioglie: si chiude una pagina per l’Italia, quale sarà il futuro?Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto e un ciclo importante per il curling italiano si chiude definitivamente.

Curling femminile, Angela Romei torna sul ghiaccio e il Team Constantini si conferma campione d’ItaliaSi sono disputati i campionati italiani di curling a Brunico per quanto riguarda il settore femminile.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Curling, ufficiale la dissoluzione del Team Constantini. L’annuncio ufficiale sui social network. Ora due squadre diverse?; Dove vedere in tv Constantini/Mosaner ai Mondiali di curling misto: programma e streaming; Constantini e Mosaner difendono il titolo ai Mondiali di curling doppio misto: nuova sfida dopo il bronzo olimpico; Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming.

Curling, ufficiale la dissoluzione del Team Constantini. L’annuncio ufficiale sui social network. Ora due squadre diverse?L’annuncio era nell’aria, soprattutto dopo lo sfogo di Marta Lo Deserto al Corriere delle Alpi. Nella serata di domenica 3 maggio è arrivata ... oasport.it

Mosaner/Constantini svuotati: il Canada domina e si prende il bronzo ai Mondiali di curlingUn'Italia ancora provata dalla semifinale di ieri ha ceduto il passo al Canada in sei end, salutando così l'occasione di conquistare la medaglia di bronzo ... oasport.it

ROCCO LA COGNATA CUP 2026 BEGINNERS 70KG Left 1EMANUELE GIRARDI - PAVEL TEAM 2ELIA CEREDA - VIRUS 3LUCA CASANOVA 4RAFFAELE IACARUSO BEGINNERS 75KG Left 1MATTIA RANZA 2FEDERICO MAGNANI 3SEBASTIAN DAVID - facebook.com facebook