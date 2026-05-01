Marta Lo Deserto ha rilasciato un’intervista al “Corriere delle Alpi” in cui ha parlato della fine del team di curling guidato da Constantini. L’atleta ha dichiarato di essere stata esclusa dal gruppo senza ricevere alcuna spiegazione e ha accusato i suoi ex compagni di non averle comunicato le proprie intenzioni. La giocatrice ha anche aggiunto che, se avessero voluto, sarebbe stato sufficiente dirglielo.

Marta Lo Deserto ha concesso una lunga intervista al “Corriere delle Alpi”, nella quale ha parlato della fine del Team Constantini di curling, almeno nella formazione con cui lo abbiamo conosciuto fino ad oggi: l’azzurra ha praticamente affermato di essere stata esclusa dal gruppo. Le ruggini hanno avuto inizio in un momento preciso: “ Credo che tutto nasca da quando siamo arrivate a formare un gruppo di cinque giocatrici, e dunque non tutte potevamo giocare. Io e Angela Romei in particolare ci siamo alternate nello stesso ruolo, credo che da quel momento le cose abbiano iniziato a rompersi “. L’azzurra è delusa del modo in cui sono avvenute le cose: “ Non ci siamo mai viste di persona.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Lo Deserto si sfoga: “Constantini e Romei non mi volevano, bastava dirlo. Nessuna risposta e mancanza di rispetto”

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