l concerti da Cinematocasa | nel weekend sul palco Riccardo Randisi & Riccardo Lo Bue e Francesco Guaiana Trio

Nel fine settimana al Cinematocasa si terranno i concerti di Riccardo Randisi e Riccardo Lo Bue, insieme al Francesco Guaiana Trio. L’evento fa parte di Spring Up Close 2026 e si svolge in un ambiente in cui il pubblico può ascoltare la musica molto da vicino, senza barriere tra palco e spettatori. La musica si concentra al centro della sala, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.