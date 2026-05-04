l concerti da Cinematocasa | nel weekend sul palco Riccardo Randisi & Riccardo Lo Bue e Francesco Guaiana Trio
Nel fine settimana al Cinematocasa si terranno i concerti di Riccardo Randisi e Riccardo Lo Bue, insieme al Francesco Guaiana Trio. L’evento fa parte di Spring Up Close 2026 e si svolge in un ambiente in cui il pubblico può ascoltare la musica molto da vicino, senza barriere tra palco e spettatori. La musica si concentra al centro della sala, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.
Nel cuore di Spring Up Close 2026, al Cinematocasa, l’ascolto si trasforma in un’esperienza condivisa e ravvicinata: la musica prende forma al centro della sala, senza distanza, e coinvolge il pubblico in modo diretto, quasi fisico. In questo spazio raccolto, ogni dettaglio sonoro diventa.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
‘Hack Out!’, sul palco il trio composto da Manuel Caliumi, Luca Zennaro e Riccardo CocettiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 alle 21 sale sul palco del Jazz Club Ferrara ‘Hack Out!’, trio...
I concerti al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo: sul palco Francesco Guaiana con il suo Dedalo EnsembleLa Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo...