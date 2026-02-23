I concerti al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo | sul palco Francesco Guaiana con il suo Dedalo Ensemble

Francesco Guaiana ha portato il suo Dedalo Ensemble sul palco del Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, un luogo simbolo della musica jazz. La causa di questo evento è la ripresa delle attività live dopo il lockdown, che ha spinto la Fondazione The Brass Group a organizzare nuovi concerti. I musicisti hanno eseguito brani originali, attirando un pubblico appassionato. La serata si è conclusa con un entusiasmo diffuso tra gli spettatori.

La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 24 febbraio alle ore 21, in programma il concerto di Francesco Guaiana con il suo Dedalo Ensemble, un progetto musicale che coinvolge giovani musicisti provenienti dal Conservatorio "Alessandro Scarlatti" di Palermo. Nato come laboratorio didattico, l'ensemble si è affermato partecipando anche a diversi eventi e rassegne in ambito regionale come l’International Jazz day e il Sicilia Jazz Festival. Ad accompagnare sul palco Francesco Guaiana alla chitarrista e compositore, Bruno Buscetta - tromba, Vincenzo Capuano- sassofoni; Marco Gaudio - contrabbasso e Simone Rumolo - batteria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

