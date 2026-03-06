‘Hack Out!’ sul palco il trio composto da Manuel Caliumi Luca Zennaro e Riccardo Cocetti

Domenica alle 21, il trio ‘Hack Out!’ si esibirà sul palco del Jazz Club Ferrara. Il gruppo, formato nel 2019 al Conservatorio 'Venezze' di Rovigo, è composto da Manuel Caliumi, Luca Zennaro e Riccardo Cocetti. La formazione, priva di contrabbasso, proporrà il proprio repertorio in un concerto aperto al pubblico.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 alle 21 sale sul palco del Jazz Club Ferrara ‘Hack Out!’, trio bass-less nato nel 2019 al Conservatorio 'Venezze” di Rovigo. Il gruppo, con tre dischi all’attivo e tournée tra Europa e Asia, si distingue per una forte ricerca di identità sonora e sperimentazione timbrica. Composto da Manuel Caliumi al sax alto, Luca Zennaro alla chitarra e Riccardo Cocetti alla batteria, fonda tutto su un interplay intenso e dinamico. Il repertorio, interamente originale, esplora l’equilibrio tra struttura e improvvisazione radicale, fondendo sonorità acustiche ed elettriche. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Musica: per "Brera con Gusto" sul palco il Trio Lilum

Tutti gli aggiornamenti su 'Hack Out ' sul palco il trio composto....

Discussioni sull' argomento Chess Baker Sunday, scacchi e musica al Jazz Club Ferrara; Scacchi, arriva il torneo aperto agli appassionati e a giocatori di diversi livelli; Injury-hit Gladbach winger Robin Hack suffers fresh setback.

Gli Hack Out! protagonisti a Madrid con jazz e improvvisazioneLe sperimentazioni jazz e le sequenze di improvvisazione degli Hack Out! sono state le ultime protagoniste sul palco dell'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid. Il trio italiano ha infatti ... ansa.it

A SCUOLA DI SOCCORSO: I GIOVANI DI MONTEMURLO AL CENTRO! Ritorna ASSO (A Scuola di Soccorso), l’ambizioso progetto che trasforma le aule dell’Istituto "M. Hack" e delle "Ancelle del Sacro Cuore" in spazi di crescita, solidarietà e sicurezza. - facebook.com facebook