KTM 450 Rally Replica 2027 la Dakar diventa accessibile

Una nuova moto da rally si avvicina alle caratteristiche di una versione ufficiale da Dakar. Si tratta della KTM 450 Rally Replica 2027, un modello che, secondo i dettagli disponibili, si inserisce nel panorama dei rally raid come un'opzione più accessibile rispetto alle moto da gara ufficiali. La sua presentazione segna un passo importante per gli appassionati e per chi desidera partecipare a questa disciplina con mezzi di produzione.

(Adnkronos) – Da anni punto di riferimento nei rally raid, la KTM 450 Rally Replica 2027 rappresenta l’espressione più vicina possibile a una moto ufficiale da Dakar. Non si tratta di una semplice replica estetica, ma di un progetto sviluppato direttamente sulle esperienze maturate nelle competizioni più dure al mondo, dove affidabilità e resistenza contano quanto la prestazione pura. Il cuore della moto è il monocilindrico 450 cc SOHC a iniezione, progettato per affrontare carichi prolungati e condizioni estreme. Rispetto alle versioni off-road tradizionali, introduce componenti rinforzati come frizione e cambio a sei marce, mentre il sistema di raffreddamento con doppio radiatore garantisce una gestione termica più efficace anche nelle tappe più impegnative.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

KTM 450 Rally Replica MY 2026 - Dakar

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