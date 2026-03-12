Diocleziano Toia, noto per aver partecipato a quattro edizioni del Rally Dakar e aver vinto il Rally dei Laghi nel 2008, è morto improvvisamente a Cardano al Campo il 12 marzo 2026. La notizia ha lasciato senza parole la moglie, il figlio quindicenne, familiari e amici, che lo ricordano come un appassionato di motori e avventuroso.

Cardano al Campo, 12 marzo 2026 – Se n’è andato all’improvviso, gettando nella disperazione la moglie, il figlio quindicenne, familiari e amici. E lasciando un grande vuoto nel mondo dei motori varesino, che lo conosceva per la sua attività da pilota privato nei rally nazionali e internazionali, su quattro come su due ruote, a partire dal Rally Dakar, l’ex Parigi-Dakar, competizione monumento fra sport e impresa da eroi. Diocleziano Toia, imprenditore nel settore del trasporto dei cavalli da corsa e pilota per passione, è morto a 53 anni. Fatale, a quanto pare, un malore che l’ha colpito mentre si trovava a casa, la mattina di mercoledì 11 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muore all’improvviso Diocleziano Toia: partecipò a quattro Dakar, nel 2008 vinse il Rally dei Laghi

