Nel Gran Premio di Miami si sono viste alcune conferme e alcune novità. La quarta gara del campionato ha mostrato che il pilota italiano ha mantenuto il suo livello, mentre la squadra di Woking ha recuperato parte della competitività persa nelle gare precedenti. La corsa ha portato alcuni cambiamenti nella classifica generale, con alcuni piloti e squadre che sono riusciti a migliorare la loro posizione rispetto alle gare passate.

Ci sono momenti, in ogni carriera, in cui avviene quel passaggio da promessa a certezza. Quanto poi quelle certezze diventeranno importanti, lo definirà solo il talento personale. Nel caso di Kimi Antonelli, è evidente, stiamo assistendo a questo passaggio, con contestuale scrittura di pagine di storia della F1. A Miami il 19enne fenomeno della Mercedes ha conquistato il terzo successo consecutivo nelle prime tre gare della stagione: nessuno, nella storia del Circus, aveva mai trasformato le sue prime tre pole position in altrettante vittorie. Cento punti in classifica, venti di vantaggio sul compagno George Russell, un primato costruito gara dopo gara con una solidità che va ben oltre l'anagrafe.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi da titolo, ma la McLaren è tornata? E la Ferrari? Le domande (e le risposte) del GP di Miami

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Temi più discussi: Russell: Io e Kimi vogliamo essere gli unici pretendenti al titolo, ma lotteremo duramente; Kimi Antonelli: Toto Wolff ha chiuso me e George Russell in uno stanzino. Valentino Rossi mi ha dato un consiglio; Gp di Miami, le pagelle: Russell annichilito da Kimi, Leclerc si zavorra da solo; Antonelli: Io e Russell lotteremo in modo pulito. Titolo? George è fortissimo e io devo alzare l’asticella.

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