LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | alle 22.00 le qualifiche McLaren favorite le Ferrari sognano

Alle 22.00 andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Miami, quarta tappa del campionato mondiale di Formula 1 del 2026. La McLaren si presenta come favorita, mentre le Ferrari sperano di ottenere un buon risultato. Prima dell’inizio delle sessioni, si ricorda che alle 21.40 c’è stato un aggiornamento sulla storia del GP di Miami. La giornata si preannuncia intensa, con i piloti pronti a sfidarsi sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Prima di entrare nel vivo delle qualifiche, facciamo un po’ di storia del GP di Miami. Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (2) L’olandese si è imposto sia nel 2022 che nel 2023. A seguire, due affermazioni McLaren con Lando Norris (2024) e Oscar Piastri (2025). Piloti con più pole position: Max VERSTAPPEN (2) Il neerlandese è stato il più rapido sul giro secco nel 2024 e nel 2025. Le altre due pole sono state appannaggio di Charles Leclerc (2022) e Sergio Perez (2023). 21.37 ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE 1 Lando Norris McLaren Leader – – 2 Oscar Piastri McLaren +3.766 – – 3 Charles Leclerc Ferrari +6.🔗 Leggi su Oasport.it

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