LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | alle 22.00 le qualifiche le Ferrari sfidano McLaren e Mercedes

Alle 22.00 di questa sera si svolgono le qualifiche per il Gran Premio di Miami 2026, in diretta dalla città della Florida. Le sessioni vedranno le Ferrari confrontarsi con le scuderie McLaren e Mercedes, che si contendono posizioni di rilievo nella griglia di partenza. Quaranta minuti prima dell’inizio, alle 21.20, i tifosi sono stati aggiornati sulla situazione. La gara di domani si preannuncia molto attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Buonasera e benvenuti a Miami! Tra 40 minuti esatti scatteranno le qualifiche in vista della gara di domani nella città della Florida. 18.46 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 22.00 per le qualifiche. 18.45 La classifica costruttori dopo la penalità ad Antonelli: 1 Mercedes 143 2 Ferrari 98 3 McLaren 61 4 Red Bull Racing 20 5 Haas F1 Team 18 6 Alpine 17 7 Racing Bulls 14 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0 18.44 La classifica del Mondiale piloti dopo la penalità che è costata 2 punti ad Antonelli: 1 Andrea Kimi Antonelli Italia 75 2 George Russell Regno Unito 68 3...🔗 Leggi su Oasport.it

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