Kimi Antonelli emozionante incontro con Messi | Scusami sono sudato

Da gazzetta.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato la vittoria nel Gran Premio di Miami, il pilota di Formula 1 ha incontrato un famoso calciatore, che gli si è avvicinato per congratularsi. Durante l'incontro, il pilota ha chiesto scusa per essere sudato, mentre il calciatore e la sua famiglia hanno espresso le loro congratulazioni. L'evento ha attirato l’attenzione di vari media e appassionati, che hanno seguito il breve scambio tra i due atleti.

Dopo aver vinto il GP di Miami, Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale di Formula 1 ha ricevuto le congratulazioni di Lionel Messi, di sua moglie Antonela Roccuzzo e dei figli della coppia. "Sono tutto sudato", dice Kimi prima di abbracciarli. (Instagram @kimi.antonelli).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kimi Antonelli, emozionante incontro con Messi: "Scusami, sono sudato"

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