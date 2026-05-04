Kimi Antonelli emozionante incontro con Messi | Scusami sono sudato

Dopo aver conquistato la vittoria nel Gran Premio di Miami, il pilota di Formula 1 ha incontrato un famoso calciatore, che gli si è avvicinato per congratularsi. Durante l'incontro, il pilota ha chiesto scusa per essere sudato, mentre il calciatore e la sua famiglia hanno espresso le loro congratulazioni. L'evento ha attirato l’attenzione di vari media e appassionati, che hanno seguito il breve scambio tra i due atleti.

Dopo aver vinto il GP di Miami, Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale di Formula 1 ha ricevuto le congratulazioni di Lionel Messi, di sua moglie Antonela Roccuzzo e dei figli della coppia. "Sono tutto sudato", dice Kimi prima di abbracciarli. (Instagram @kimi.antonelli).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli, emozionante incontro con Messi: "Scusami, sono sudato" Notizie correlate Kimi Antonelli conosce Messi: “Scusa, sono sudato. Quando ho visto il maxi-schermo ho detto: oh no”Kimi Antonelli, leader del Mondiale F1 domina a Miami e a fine gara realizza un sogno incontrando la stella del calcio: "Lo seguivo fin dai tempi del... Imola in delirio per Antonelli, cori da stadio dalla tribuna centrale: "Kimi, Kimi, Kimi!"Un bagno di folla che probabilmente si aspettava, ma che lo ha comunque emozionato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Kimi Antonelli sempre più leader mondiale: tris a Miami. E dedica la vittoria a Zanardi; F1: Antonelli, 'noi con piccole modifiche, gli avversari si avvicineranno'; F1 | Antonelli racconta la vittoria in Cina: il gesto speciale di Hamilton; Gp Miami di Formula 1: risultati e nuove emozioni nel Mondiale 2023. Kimi Antonelli conosce Messi: Scusa, sono sudato. Quando ho visto il maxi-schermo ho detto: oh noKimi Antonelli, leader del Mondiale F1 domina a Miami e a fine gara realizza un sogno incontrando la stella del calcio: Lo seguivo fin dai tempi ... fanpage.it Kimi Antonelli dopo il GP Miami: Lavoro strepitoso, ma la strada è ancora lunga. VIDEOKimi Antonelli emozionato e felice nell'intervista subito dopo il trionfo a Miami, il 3° consecutivo che gli permette l'allungo nel Mondiale: La partenza non è stata malvagia come sabato, poi sono st ... sport.sky.it Kimi Antonelli non si ferma più. Dopo aver conquistato la prima pole della carriera, il talentino italiano ne ha messe tre consecutive a referto e anche nel Gran Premio di Miami partirà in prima posizione. Un record, quello di conquistare dopo la prima pole in ca - facebook.com facebook Sono attese migliaia di persone nella basilica di Santa Giustina dove si celebrano martedì 5 maggio i funerali dell'ex pilota e campione paralimpico. Kimi Antonelli gli ha dedicato la vittoria a Miami x.com