Imola in delirio per Antonelli cori da stadio dalla tribuna centrale | Kimi Kimi Kimi!

A Imola, il pubblico ha accolto con entusiasmo l’arrivo del campione di Formula 1, che ha partecipato come ospite speciale alla prima gara del Campionato Mondiale Endurance 2026, la 6 Ore. Durante l’evento, i tifosi hanno intonato cori dedicati al pilota, con lo stadio che ha risuonato di urla e applausi dalla tribuna centrale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi team e piloti, aprendo ufficialmente la stagione 2026.

Un bagno di folla che probabilmente si aspettava, ma che lo ha comunque emozionato. Kimi Antonelli è stato travolto dall’affetto del pubblico di Imola che oggi è accorso in massa all’Autodromo per assistere alla 6 Ore di Imola, gara inaugurale del WEC 2026. Il giovane fenomeno bolognese della Mercedes, leader iridato della F1 grazie alle vittorie, le sue prime della carriera nella massima serie, in Cina e in Giappone, oggi si è concesso una giornata di svago, invitato a fare da starter ai protagonisti del Mondiale Endurance. Arrivato di buon mattino, ha letteralmente spostato tutte le attenzioni del paddock. Poi, accompagnato dagli...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Imola in delirio per Antonelli, cori da stadio dalla tribuna centrale: "Kimi, Kimi, Kimi!" Notizie correlate Kimi Antonelli scambiato per Kimi Raikkonen sul podio dallo speaker cinese«The winner from Italy: Kimi Raikkonen», ha detto tutto bello convinto lo speaker cinese. Wec a Imola, atteso un ospite speciale: Kimi Antonelli darà il via alla garaNon poteva esserci testimonial più atteso per il ritorno del grande endurance sulle rive del Santerno.