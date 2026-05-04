Kick boxing Fight Club si mette in evidenza Debutto vincente per Mazhar

Il Fight Club La Spezia ha ottenuto un risultato importante con il debutto di Mazhar nella kick boxing. La squadra si conferma una presenza significativa nel settore degli sport da combattimento, sia a livello regionale che nazionale, grazie alle recenti prestazioni e ai successi conseguiti. La formazione si sta distinguendo per la crescita e la competitività dei propri atleti, rafforzando la propria posizione nel panorama delle arti marziali.

Ottimi risultati per il Fight Club La Spezia, che si conferma realtà di rilievo nel panorama degli sport da combattimento regionali e nazionali. La squadra fondata nel 2013 dai maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus (affiliata al Coni e alle federazioni Fpi e Fight1 con tesseramento Csen), si è messa in evidenza all’evento Fight Kids a Genova. Nella categoria Fight Code Rules -70 kg. Debutto vincente per il 18enne Zakaria Mazhar, protagonista di un match durissimo condotto con grande aggressività e determinazione. Nei -76 kg. Fight Code Rules, Riccardo Righetti (22 anni) si è arresa solo nel finale del terzo round al campione italiano in carica, dopo un incontro combattuto e ad alta intensità che ha evidenziato importanti progressi tecnici.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kick boxing. Fight Club si mette in evidenza. Debutto vincente per Mazhar Notizie correlate Leggi anche: Arti marziali. Nuove soddisfazioni per la Kick Boxing Club Pistolesi con Giacomo Petralia Kick boxing, Spoleto conquista il titolo nazionalePomezia, 20 aprile 2026 – Il ring di Pomezia si tinge dei colori di Spoleto e vibra sotto i colpi del Team MKG. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: OPI BOXING NIGHT MILANO: TEST INTERNAZIONALI E GRANDI RITORNI; KICKBOXING | La Selciatella incanta al Festival dell’Oriente, ora riflettori sul Fight Night del 16 maggio; Kick boxing. Fight Club si mette in evidenza. Debutto vincente per Mazhar; Campionato interregionale di taekwondo. Il Fight Club Apiro vince nove medaglie. Kick boxing. Fight Club si mette in evidenza. Debutto vincente per MazharOttimi risultati per il Fight Club La Spezia, che si conferma realtà di rilievo nel panorama degli sport da combattimento regionali e nazionali. La squadra fondata nel 2013 dai maestri Giuliano Ceraso ... sport.quotidiano.net Kickboxing. Fight Club stands out. Mazhar makes a winning debut.Excellent results for Fight Club La Spezia, which confirms its position as a leading player in the combat sports ... sport.quotidiano.net Lorenzo Magni. The xx · Intro. Film come Blade Runner, Fight Club, Il grande Lebowski, Donnie Darko. All’inizio non li voleva nessuno. Poi è arrivato il tempo. E il tempo ha fatto il suo lavoro. Oggi invece tutto deve funzionare subito. Subito forte. Subito virale. - facebook.com facebook