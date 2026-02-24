Si lancia nel fiume Volturno a Capua | 75enne trovato morto dopo una settimana

L'uomo si era lanciato nel fiume lo scorso 17 febbraio e, purtroppo, le sue ricerche si sono concluse tragicamente oggi, quando i vigili del fuoco hanno rinvenuto il suo cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Anziano si lancia nel Volturno, ritrovato il corpo dopo una settimanaUn uomo di 75 anni si è gettato nel fiume Volturno, probabilmente a causa di problemi personali.

Piena del fiume Volturno a CapuaIl fiume Volturno a Capua si trova in un momento di piena a causa delle recenti abbondanti precipitazioni.

Si la lancia dal Ponte nel Volturno durante il Carnevale: Giacomo è stato ritrovatoE’ stato ritrovato dopo 7 giorni di incessanti ricerche il corpo senza vita di Giacomo Trotta, 75enne di Torre Annunziata che si lanciò nel fiume Volturno dal Ponte Romano mentre erano in corso i ... casertanews.it

75enne si lancia nel Volturno, ritrovato corpo dopo una settimanaÈ stato ritrovato questa mattina, verso mezzogiorno, il corpo dell'uomo di 75 anni che si lanciò la sera di martedì 17 febbraio, nel fiume Volturno dal ponte Romano di Capua (Caserta). Un gesto visto ... ansa.it

