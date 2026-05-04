Un ex maggiordomo che ha servito la famiglia reale dal 2004 al 2011 ha raccontato alcuni dettagli sulla quotidianità di Kate Middleton e William. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla loro vita privata, lontano dai riflettori pubblici, e permette di conoscere aspetti delle loro abitudini e comportamenti che di solito rimangono nascosti. La sua esperienza si inserisce nel quadro di chi ha avuto un contatto diretto con i membri della famiglia reale.

Pochi possono dire di conoscere veramente Kate Middleton e William. Fra loro c’è senza dubbio Grant Harrold che ha lavorato come maggiordomo presso la loro residenza reale dal 2004 al 2011. Kate e William, le confessioni dell’ex maggiordomo. Harrold ha conosciuto Kate Middleton e William prima che si sposassero, lavorando per loro ed entrando a contatto con la coppia per moltissimo tempo. Proprio per questo si può dire che il maggiordomo abbia conosciuto i “veri Kate e William”. Intervistato da Heart Bingo Online, l’uomo ha rivelato i retroscena del suo lavoro e ha spiegato come sono davvero gli attuali principi di Galles. Il maggiordomo ha ricordato due persone piacevoli, affermando di essersi trovato molto bene con loro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton e William, l’ex maggiordomo svela come sono davvero in privato

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