Kate Middleton la battuta su William inaspettata

Durante un evento pubblico, Kate Middleton ha fatto una battuta su William, sorprendendo i presenti. La principessa del Galles ha espresso un commento che ha attirato l’attenzione di tutti, rivelando un aspetto inaspettato della sua personalità. La frase ha generato commenti tra i partecipanti, che hanno assistito alla scena senza prevederla. La battuta si è diffusa rapidamente sui social e tra i media presenti.

La battuta di Kate Middleton su William svela il carattere della principessa del Galles ed è davvero folgorante. Si tratta di un aneddoto che ormai da tempo circola negli ambienti di chi ha frequentato i corridoi dell’Università di St Andrews. Una risposta secca e fulminante, pronunciata con un sorriso e rimasta impressa nella memoria di chi era presente. La battuta di Kate Middleton su William che zittì tutti. L’episodio risale agli anni Duemila quando William e Kate Middleton avevano iniziato a frequentarsi e la loro storia d’amore era ancora ai primi capitoli. All’epoca tutte stravedevano per il figlio di Re Carlo e il giovane principe sembra incarnare tutto ciò che una ragazza potesse desiderare: erede al trono, affascinante, intelligente e con una sensibilità fuori dal comune. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la battuta su William (inaspettata) Articoli correlati Kate Middleton fa arrossire William in pubblico, la battuta che lo imbarazzaKate Middleton è riuscita a far arrossire in pubblico suo marito William con una semplice battuta. Leggi anche: Kate Middleton, la domanda indiscreta su di lei che hanno fatto a William Kate Middleton & Prince William Sweetest Royal Moments #viral Altri aggiornamenti su Kate Middleton Temi più discussi: Kate Middleton, i glutei reali di suo marito William meritano un elogio; Kate Middleton, la promessa di William dopo l’arresto di Andrea e lo scandalo; Kate Middleton rifiuta l'autografo a un fan: Mi dispiace. Cosa prevede il protocollo reale; Kate e la tiara | il ritorno su ordine di Re Carlo. Kate Middleton fa arrossire William in pubblico, la battuta che lo imbarazzaKate Middleton è riuscita a far arrossire in pubblico suo marito William con una semplice battuta. Il Principe ha fatto finta di niente, sorvolando sulle parole della moglie ma era evidentemente ... dilei.it Kate Middleton non è la Royal più amata di tutti. William la batte per il secondo anno consecutivoÈ il sondaggio più temuto dagli assistenti di re Carlo a Buckingham Palace, quello condotto ogni anno dall’agenzia britannica YouGov sulla popolarità della monarchia, della Royal Family e di ogni suo ... iodonna.it Kate Middleton, con la tiara di Lady Diana brilla alla cena di Stato - facebook.com facebook Perché Kate Middleton indossa sempre la stessa tiara (amata anche da Lady D) x.com