Marracash e Guè in concerto a Milano | orario e dove acquistare i biglietti

Da milanotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 12 e domenica 13 settembre si terranno due concerti all’Ippodromo di San Siro con la presenza di Marracash e Guè, due artisti noti nel panorama rap italiano. I biglietti sono disponibili attraverso canali di vendita ufficiali. La manifestazione si svolgerà in un’area all’aperto situata nel quartiere di Milano.

Sabato 12 e domenica 13 settembre all’Ippodromo di San Siro torna la coppia Marracash e Guè, due dei volti più noti della scena rap nazionale. A dieci anni da Santeria le due icone del rap italiano sono pronte a far emozionare il pubblico con un doppio evento live.Il concertoUno dei sodalizi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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