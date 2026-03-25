Sabato 12 e domenica 13 settembre si terranno due concerti all’Ippodromo di San Siro con la presenza di Marracash e Guè, due artisti noti nel panorama rap italiano. I biglietti sono disponibili attraverso canali di vendita ufficiali. La manifestazione si svolgerà in un’area all’aperto situata nel quartiere di Milano.

Sabato 12 e domenica 13 settembre all’Ippodromo di San Siro torna la coppia Marracash e Guè, due dei volti più noti della scena rap nazionale. A dieci anni da Santeria le due icone del rap italiano sono pronte a far emozionare il pubblico con un doppio evento live.Il concertoUno dei sodalizi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Marracash e Guè in concerto a Milano: orario e dove acquistare i biglietti

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