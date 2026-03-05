Pitbull torna in Italia dopo 10 anni il concerto-evento a Milano | come acquistare i biglietti

Dopo dieci anni, Pitbull torna in Italia con un concerto a Milano inserito nel suo ‘I’m back tour’. L’evento rappresenta l’unica data nel paese e i fan possono acquistare i biglietti per assistere allo spettacolo. La performance si terrà nella città meneghina, attirando sicuramente un gran numero di appassionati desiderosi di vedere il cantante dal vivo.

A ben dieci anni dall'ultimo concerto in Italia, Pitbull torna con il suo ‘I’m back tour’ con un'unica data nel nostro Paese. Il rapper statunitense di origini cubane si esibirà il 9 novembre all'Unipol Dome di Milano, il nuovissimo palazzetto della musica noto anche come Arena Santa Giulia. I biglietti per l'evento saranno disponibili in anteprima per i titolari di carta Mastercard a partire dalle 10 di mercoledì 11 marzo. In anteprima per gli utenti di My Live Nation dalle 10 di giovedì 12 marzo. Infine, la vendita generale sarà aperta dalle 10 di venerdì 13 marzo su TicketOne e TicketMaster. La radio partner dell'evento sarà Rds. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Pitbull torna in Italia con l'I'M BACK Tour: biglietti, scaletta e info sul concerto a Milano di Mr. WorldwideMr. Worldwide torna in Italia: Pitbull live il 9 novembre 2026 all'Unipol Dome di Milano con Lil Jon. Scopri quando escono i biglietti.

