Premier League di Karate a Ostia l’Italia vince otto medaglie C’è l’oro di Fiore nel kumite

La prima tappa romana della Premier League di Karate si è conclusa con un risultato impressionante per l’Italia, che ha conquistato otto medaglie complessive. Tra queste, un oro nel kumite è stato vinto da un atleta italiano. La competizione si è svolta a Ostia e rappresenta la prima storica tappa del circuito più prestigioso al mondo, che ogni anno premia i migliori karateka del ranking internazionale.

Ostia – Si chiude con un bilancio straordinario la prima storica tappa romana della Premier League, il circuito più prestigioso al mondo, che ogni anno assegna il titolo di Grand Winner ai migliori karateka del ranking internazionale. Per tre giorni il PalaPellicone di Ostia è stato il centro del karate internazionale. Per l’Italia i risultati sono stati all’altezza dell’eccezionalità dell’evento: otto medaglie conquistate, nove finali disputate e una presenza costante nelle fasi decisive della gara, segno della profondità e della competitività del movimento azzurro ai massimi livelli. A guidare il bottino italiano è stato lo splendido oro di Matteo Fiore negli 84 kg, arrivato al termine di una finale emozionante decisa all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Premier League di Karate a Ostia, Fiore in finale per l’oro nel kumite. Ghinami punta al podio nel kataOstia, 14 marzo 2026 – E’ stata una seconda giornata di altissimo livello tecnico alla Premier League di Karate a Ostia, che si concluderà domani 15... Karate: Italia, altre tre finali guadagnate nella Premier League di Roma. Brillano Fiore, Ghinami e AvanziniDopo gli ottimi risultati ottenuti nella giornata di venerdì, anche sabato 14 marzo sorride all’Italia del karate, impegnata nella seconda giornata... Approfondimenti e contenuti su Premier League di Temi più discussi: Scatta il conto alla rovescia: meno di 24 ore alla Premier League di Roma. Gli orari e dove seguirla; Karate, ecco dove vedere la Premier League di Roma; Premier League di karate, Lallo in finale per l’oro. Cinque azzurri inseguono il bronzo; Premier League di Karate a Ostia, l’Italia conquista sei finali nella prima giornata di gare. Karate, l’Italia chiude con ben 8 medaglie al Premier League di RomaSi è conclusa la tappa di Roma della Premier League di karate 2026. Per l’Italia risultati sensazionali con ben otto medaglie conquistate. Sopra tutti la ... oasport.it Karate, la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola LalloLa seconda tappa della Premier League 2026 di karate, in corso di svolgimento a Roma, sorride ai colori azzurri. In casa gli atleti italiani si esaltano ... oasport.it Conclusa la Premier League di Roma 2026 E ora la parola al Presidente di settore #Karate Davide Benetello #PremierLeagueRome2026 #KarateOne2026 #FIJLKAM #Karate - facebook.com facebook Premier League di KARATE - Roma - Matteo Fiore conquista la medaglia d'Oro nella categoria -84 kg! x.com