Cairo d’oro per l’Italia | doppio trionfo nel fioretto e dominio azzurro nelle gare a squadre

L’Italia ha concluso con due vittorie la tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo, ottenendo risultati positivi sia nelle competizioni individuali che in quelle a squadre. La nazionale azzurra ha conquistato il primo e il secondo posto nelle prove di squadra, rafforzando la propria presenza nel circuito internazionale di questa disciplina. La manifestazione si è svolta nella capitale egiziana, con gli atleti italiani che hanno dominato le gare collettive.

L’Italia chiude in trionfo la tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo, firmando una straordinaria doppietta nelle prove a squadre. Nella giornata conclusiva della tappa egiziana, il gruppo guidato dal CT Simone Vanni ha conquistato sia la gara maschile sia quella femminile, confermando la profondità e la qualità del movimento azzurro. Gli uomini hanno superato Hong Kong in una finale combattutissima per 45-43, mentre le donne hanno piegato la Francia per 45-40, completando un weekend da incorniciare. Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi ha costruito il successo con una marcia praticamente impeccabile.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Short track: Staffetta mista, Italia d’oro! Dominio azzurro e trionfo storicoCapolavoro dell’Italia nella staffetta mista di short track: gli azzurri conquistano la medaglia d’oro con una gara autoritaria, confermando una... LIVE – Short track, Staffetta mista, Italia d’oro! Dominio azzurro e trionfo storicoCapolavoro dell’Italia nella staffetta mista di short track: gli azzurri conquistano la medaglia d’oro con una gara autoritaria, confermando una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coppa del Mondo di fioretto – Splendida doppietta azzurra al Cairo: trionfa Martina Favaretto, argento di Martina Batini. Ben 5 italiane tra le top 8. Stop agli ottavi per gli uomini; Campionato Italiano Junior 2026: il programma aggiornato; Splendida doppietta azzurra al Cairo nel fioretto femminile: Favaretto oro, Batini argento; Fioretto, doppietta Italia al Cairo: oro Favaretto, argento Batini. Scherma: cdm fioretto, Italia d'oro a squadre con uomini e donne(ANSA) - ROMA, 19 APR - È tutta d'oro l'Italia del fioretto al Cairo. Nella domenica che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo in Egitto, trionfano sia la squadra maschile che quella femminile. Guill ... tuttosport.com Azzurri d’oro: l’Italia vince la Coppa del Mondo di fioretto a Il CairoL'Italia del fioretto maschile trionfa a Il Cairo, conquistando la Coppa del Mondo a squadre contro Hong Kong Cina ... it.blastingnews.com Coppa del Mondo, Italia incontenibile al Cairo: gli azzurri vincono entrambe le prove a squadre di fioretto. https://shorturl.at/bAkJs Federazione Italiana Scherma facebook Oggi al Cairo per la riunione dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo. Un momento di confronto importante per affrontare insieme le sfide comuni del Mediterraneo. Il Mediterraneo deve tornare ad essere uno spazio di opportunità condivi x.com