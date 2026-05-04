Il rapper ha annunciato un concerto in Albania previsto per la prossima estate, dopo aver cancellato eventi a Londra, in Polonia e in Svizzera, e aver rinviato uno a Marsiglia. La data in Albania si svolgerà a Tirana e coincide con l’uscita del suo nuovo album, intitolato Bully. La notizia arriva dopo settimane di modifiche ai circuiti del tour internazionale.

Dopo le cancellazioni dei concerti di Londra, in Polonia, Svizzera, ed il rinvio della data di Marsiglia, il tour Kanye West toccherà l’ Albania: il rapper fresco di pubblicazione del nuovo album Bully, si esibirà la prossima estate e Tirana. Lo scorso 30 aprile sul profilo Facebook del Presidente Del Consiglio dello stato balcanico, Edi Rama è apparso un post nel quale annunciava l’arrivo della voce di Power nella capitale albanese previsto il prossimo 11 luglio. La notizia è stata rafforzata dalle dichiarazioni del Ministro della Cultura c he dichiarato: “Sotto ogni aspetto, è nostro dovere accogliere e favorire lo svolgimento di tali eventi che apportano numerosi benefici al turismo e all’economia”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kanye West ha annunciato un concerto in Albania la prossima estate

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