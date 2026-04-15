Kanye West anche la Francia lo vieta | rinviato il concerto a Marsiglia

Il concerto del rapper Kanye West, noto anche come Ye, previsto a Marsiglia, è stato rinviato. Le autorità francesi hanno comunicato che intendono vietare l’evento, portando così alla cancellazione della data programmata. La decisione è stata resa nota poco prima della data stabilita, senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi del divieto. La cancellazione ha coinvolto tutti i biglietti già acquistati per l’appuntamento.

Il rapper Kanye West, noto anche come Ye, ha rinviato il suo prossimo concerto a Marsiglia dopo che le autorità francesi hanno annunciato l’intenzione di vietarlo. La decisione è arrivata una settimana dopo che gli era stato vietato l’ingresso nel Regno Unito, dove avrebbe dovuto essere l’artista principale del Wireless Festival a luglio, a seguito delle polemiche suscitate da alcune sue precedenti dichiarazioni antisemite. L’annuncio di Kanye West. “Dopo un’attenta riflessione, è mia esclusiva decisione rinviare il mio concerto a Marsiglia, in Francia, a data da destinarsi”, ha scritto Ye mercoledì sul social network X. “So che ci vuole tempo per comprendere la sincerità del mio impegno a rimediare”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kanye West, anche la Francia lo vieta: rinviato il concerto a Marsiglia Notizie correlate “Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte”: bufera su Kanye West anche per il concerto a Reggio Emilia. Scattano gli appelli per cancellare lo show del rapperAncora polemiche attorno a Kanye West, sull’onda della decisione drastica del governo britannico di revocare il permesso d’ingresso al rapper... Starmer vieta l'ingresso a Kanye West dopo le polemiche sul suo antisemitismoIl Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra Il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anche la Francia vuole vietare il concerto di Kanye West a Marsiglia; Dopo lo stop in Inghilterra, la conferma: Kanye West si esibirà a Reggio Emilia; Kanye West a Reggio Emilia, polemiche sul concerto del 18 luglio alla Rcf Arena; Kanye West, concerto cancellato: Londra gli nega il visto. Polemiche anche per lo show in Italia. Anche la Francia vuole vietare il concerto di Kanye West a MarsigliaAnche la Francia dice 'no' a Kanye West. In particolare, il ministro francese dell'Interno, Laurent Nuñez, si è detto ''molto determinato'' a vietare il concerto previsto per l'11 giugno a Marsiglia d ... ansa.it Kanye West, polemiche in Francia: rinviato il concerto di MarsigliaDopo la revoca del visto per bloccare la sua esibizione in Gran Bretagna, e le polemiche per l’esibizione prevista il 18 luglio a Campovolo, Kanye West ha creato il caos anche in Francia. Dopo averci ... repubblica.it Dopo le polemiche Kanye West ha rinviato il concerto previsto a Marsiglia a giugno. «È una mia decisione autonoma» x.com Dopo le polemiche Kanye West ha rinviato il concerto previsto a Marsiglia a giugno. «È una mia decisione autonoma». - facebook.com facebook