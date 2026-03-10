Kanye West ha annunciato un concerto a Los Angeles e creato un sito web per il lancio del nuovo album

Kanye West ha comunicato un concerto a Los Angeles in occasione del lancio del suo nuovo album, intitolato Bully, che sarà disponibile anche con date in Europa e in Italia il 18 luglio. Per promuovere il disco, ha creato un sito web dedicato e annunciato l'evento live, che si svolgerà nella città californiana.

Per la release di Bully, che lo vedrà impegnato con delle date in Europa la prossima estate (ed in Italia il prossimo 18 luglio), Kanye West ha annunciato un concerto per il lancio del nuovo lavoro in studio, che si terrà a Los Angeles. Il rapper si esibirà al SoFi Stadium di Inglewood venerdì 3 aprile, secondo quanto riportato da Deadline. Si esibirà per promuovere il suo nuovo album Bully in uscita il 20 marzo. I biglietti saranno in vendita generale domani 11 marzo. In concomitanza, l’artista ha anche lanciato un sito web per promuovere il concerto, invitando i fan a fornire i propri indirizzi email e a salvare in anticipo il prossimo lavoro in studio, che consentirebbe ad alcuni fan di assistere ai concerti in maniera gratuita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kanye West ha annunciato un concerto a Los Angeles e creato un sito web per il lancio del nuovo album Articoli correlati Kanye West ha annunciato un concerto nei Paesi Bassi (prima di quello a Reggio Emilia)Dopo la “beffa” di Harry Styles, che ha programmato date in tutto il mondo, meno che in Italia, è arrivato anche Kanye West a prendersi gioco di noi. Kanye West in Italia a luglio 2026: annunciato un concerto alla RCF ArenaNel 2023 i fan ci avevano sperato, fino alla cancellazione ufficiale del concerto che avrebbe dovuto tenere a Campovolo, dopo mesi di promesse e... Contenuti e approfondimenti su Kanye West Temi più discussi: Marsiglia, il sindaco si oppone al concerto di Kanye West per il suo nazismo sfegatato; Non c’è solo Reggio: dopo l’Olanda, a luglio Ye/Kanye West in concerto anche a Madrid; Kanye West annuncia il concerto al SoFi Stadium il 3 aprile; Bianca Censori arriva in tribunale a L.A. per testimoniare in una causa contro il marito Kanye. Marsiglia, il sindaco si oppone al concerto di Kanye West per il suo nazismo sfegatatoBenoît Payan ha dichiarato che il rapper non è il benvenuto al suo concerto previsto allo stadio Velodrome l'11 giugno ... it.euronews.com Kanye West, show in Cina con annuncio: Ho un nuovo album in uscita: si intitola BullyIl rapper di Chicago (benché nato ad Atlanta) annuncia il suo nuovo disco, debuttando con la canzone Beauty and the Beast a un evento di ascolto in Cina. Fresco di pubblicazione di una coppia di album ... tg24.sky.it Che @biancacensori faccia le cose a modo suo ormai è chiaro. Che si tratti di look, di performance artistiche o di qualsiasi cosa riguardi lei e suo marito Kanye West, resta uno dei personaggi più imperscrutabili del momento, capace di comunicare quasi esclu - facebook.com facebook