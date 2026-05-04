KISS | Record di rimbalzi

Una donna pilota ha effettuato un volo intorno al mondo a bordo di un aeroplano carico al massimo, senza che l'aereo si staccasse completamente da terra. Durante l’operazione, si è registrato un record di rimbalzi, segnando un episodio particolare nel settore dell’aviazione. L’intera operazione si è svolta senza incidenti e con condizioni di carico molto elevate.

Un volo intorno al mondo, una donna pilota decisa a farcela e un aeroplano carico che di più non si sarebbe staccato da terra. Ecco la storia di Jerrie Mock. Oggi che aspettiamo di tornare sulla Luna è bene ricordare anche le missioni che consentirono all’umanità di arrivarci nel 1969 ma senza suscitare clamore. Insomma, non quelle ampiamente celebrate da Hollywood, seppur fondamentali. Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni. Un aereo, la guerra, un tesoro e un uomo misterioso. Un giallo che oggi potrebbe vivere in un film.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - K.I.S.S. | Record di rimbalzi

WILD OT ENDING Rockets vs Kings | December 21, 2025

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