Cremona domina | record rimbalzi Vanoli e salvezza per la Juvi

Nella vigilia di Pasqua, la città di Cremona ha registrato due risultati significativi nel basket locale. La squadra Vanoli ha stabilito un nuovo record di rimbalzi, mentre la Juvi ha raggiunto la salvezza in campionato. Questi eventi saranno approfonditi questa sera alle 22 nel programma Basket&Co su CR1, disponibile anche sul canale 19 in Lombardia e online.

Il basket di Cremona celebra due trionfi ottenuti nella vigilia di Pasqua, eventi che saranno analizzati stasera alle 22 nel programma Basket&Co su CR1, disponibile anche al canale 19 in Lombardia e via web su cr1.it. La Vanoli ha superato Udine per 82 a 73 all’interno del PalaRadi. Il risultato è frutto di una gestione difensiva impeccabile e di un controllo totale dei rimbalzi, con l’impresa di aver raggiunto i 54 carambole, cifra che rappresenta un nuovo primato per la società. Questa prestazione corale ha permesso di modificare a proprio favore il differenziale dei canestri nello scontro diretto, spalancando nuove possibilità per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona domina: record rimbalzi Vanoli e salvezza per la Juvi Vanoli: "Firmerei per salvezza all'ultima giornata e finale di coppa. Ora testa a Cremona"Firenze, 13 marzo 2026 – Il primo round va alla Fiorentina, seppur di misura e con una dose discreta di sofferenza. Vuelle, con la Juvi Cremona occasione ghiotta. Una chance di tornare capolista in solitariaL’occasione è di quelle ghiotte in questa giornata cuscinetto fra la sosta e le Final Four di Coppa Italia.