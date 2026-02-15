Virtus | energia difesa e rimbalzi Per blindare ancora di più la vetta

La Virtus Bologna affronta il secondo match della stagione, dopo aver conquistato la vetta della classifica grazie a una difesa solida e ai rimbalzi dominanti. La squadra ha mostrato energia e determinazione contro Udine, mettendo in campo un gioco aggressivo e compatto. Da giovedì, i biancoblù si preparano a scendere in campo nella Final Eight di Coppa Italia, un appuntamento che potrebbe confermare la loro posizione in alto.

Bologna La stagione della Virtus entra nel vivo, oggi con il match con Udine e poi da giovedì con la Final Eight di Coppa Italia. Spente sul Bosforo le speranze di play-in di Eurolega, la formazione di Dusko Ivanovic torna a concentrarsi sulle competizioni nazionali. Il primo ostacolo che attende Daniel Hackett e compagni, ancora privi di capitan Pajola operato per la lesione al menisco del ginocchio sinistro e in fase di riabilitazione, è Udine, ospite alla Virtus Arena alle 18,30. Il ko inatteso di Brescia, a Varese, potrebbe consentire alla Virtus di trovarsi in testa da sola. Ma solo in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus: energia, difesa e rimbalzi. Per blindare ancora di più la vetta Usa-Taiwan, maxi-intesa su energia, chip e difesa per blindare l’Indo-Pacifico. Washington sfida Pechino Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con Taiwan, per rafforzare la collaborazione su energia, tecnologia e difesa, per contenere l’influenza di Pechino nella regione dell’Indo-Pacifico. Da Jallow ad Akele: la parola alla difesa. Virtus, Ivanovic punta sulla loro energia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Jallow: 'Volevo giocare a calcio, ma poi... Dopo ogni partita parlo con mia nonna'; FOCUS BM/ Difesa assente, attacco imballato: la notte nera della Virtus – di Eugenio Petrillo; Brutta Virtus, molle e senza energia punita dall’Efes 91-60; Virtus, Ivanovic duro dopo il tracollo con l'Olympiacos: Abbiamo giocato solo 10 minuti. Virtus, Dusko Ivanovic: Brutta ripresa: senza difesa ed energia è difficile giocareLe parole di coach Dusko Ivanovic in conferenza stampa al termine della partita che la Virtus Bologna ha giocato e perso contro l’Anadolu Efes: Congratulazioni all’Efes. Noi ... pianetabasket.com Virtus Con Udine va ritrovata la faccia cattivaBasket Serie A La V nera deve lasciarsi alle spalle il brutto ko di Istanbul e pensare al campionato: domani alle 18.30 una sfida da non fallire ... ilrestodelcarlino.it Ivanovic: nel secondo tempo non c'è stata partita. Niente difesa, niente energia #Virtus facebook