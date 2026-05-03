Juventus le scelte di Spalletti contro il Verona

L'allenatore ha deciso di schierare dall'inizio Yildiz e David per la partita contro il Verona. Le formazioni ufficiali confermano le indiscrezioni circolate nelle ore precedenti, con la squadra che punta sulla qualità dei giocatori e sul desiderio di ottenere una vittoria importante. La squadra si prepara quindi a affrontare la sfida con queste scelte, in un match che si presenta come un banco di prova fondamentale.

Le scelte di Spalletti: Yildiz e David dal primo minuto. Le formazioni ufficiali confermano le indiscrezioni della vigilia: Luciano Spalletti decide di puntare sulla qualità e sul desiderio di riscatto per superare lo scoglio Hellas Verona. La notizia più attesa riguarda il ritorno da titolare di 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le scelte di Spalletti contro il Verona Juventus, FURIA SPALLETTI, arbitri DILETTANTI. Esonero come TUDOR Notizie correlate Formazioni ufficiali Juventus Verona: le scelte di Spalletti e SammarcoMercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné?... Juventus, Spalletti “Yildiz contro il Verona ci sarà”Spalletti tra certezze e rimpianti: “Yildiz ci sarà, lo 0-0 di Milano un buco nello stomaco”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A | Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus; Milan-Juventus: le formazioni ufficiali. Leao, Yildiz, Thuram, le scelte di Allegri e Spalletti; Milan e Juventus in cerca di gol: Allegri si affida a Leao, Spalletti dà fiducia a David; Cambiaso sacrificabile per la Juventus: i 2 motivi dietro la scelta di Comolli. Juventus-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Yildiz e David, McKennie adattatoLa Juventus va a caccia di tre punti fondamentali per la qualificazione in Champions League contro il già retrocesso Hellas Verona, che però vuole regalare un’ultima gioia ai propri tifosi con una gra ... sport.virgilio.it Formazioni ufficiali Juve Verona, le scelte di Spalletti e Sammarco per la sfida dell’Allianz Stadium. Le ultimissimeFormazioni ufficiali Juve Verona, ritorna Yildiz nei bianconeri dal primo minuto. Confermato David con Vlahovic pronto a subentrare. Le ultime ... juventusnews24.com #Spalletti ha affrontato due temi caldi della stagione della #Juventus e ha parlato anche della sfida che inizierà a breve allo Stadium. #Juventusnews24 x.com #Spalletti ha affrontato due temi caldi della stagione della #Juventus e ha parlato anche della sfida che inizierà a breve allo Stadium. #Juventusnews24 facebook